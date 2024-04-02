غزة: انتشال عدد من جثامين مواطنين بعد تعرضهم للغرق في بحر غزة
التاريخ
4/2/2024 6:10:43 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) غزة/PNN-انتشل جثامين مجموعة من المواطنين، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضهم للغرق قبالة سواحل منطقة الواحة بمدينة غزة.
وأفادت مصادر صحفية، أن المواطنين غرقوا، مساء أمس، بعد محاولتهم الحصول على المساعدات التي تلقيها طائرات وسقطت مجموعة منها في البحر.
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