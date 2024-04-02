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غزة: انتشال عدد من جثامين مواطنين بعد تعرضهم للغرق في بحر غزة

4/2/2024 6:10:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-انتشل جثامين مجموعة من المواطنين، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضهم للغرق قبالة سواحل منطقة الواحة بمدينة غزة.


وأفادت مصادر صحفية، أن المواطنين غرقوا، مساء أمس، بعد محاولتهم الحصول على المساعدات التي تلقيها طائرات وسقطت مجموعة منها في البحر.

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