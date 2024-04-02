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الآلاف في نيوزيلندا يشاركون في مسيرة تضامنا مع شعبنا

4/2/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ويلينغتون/PNN- شارك الآلاف في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا في مسيرة تضامنية "صامتة" مع الشعب الفلسطيني لمناسبة يوم الأرض.

وأوضح المنظمون من الشباب الفلسطيني ومجموعات العمل المدافعة عن الحق الفلسطيني، إن هذه التظاهرة الصامتة تعبر عن صمت وعجز العالم عن وضع حد لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال الناشط الفلسطيني فتحي حسنية إن الشعب الفلسطيني مازال متمسكا بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، رغم عشرات السنين من التهجير والقتل إلا أن شعبنا مازال متمسكا ومستمرا في نضاله المشروع.

أما النائب عن حزب العمال شين البرز أحد أكبر أحزاب نيوزلندا أعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان.

وقال عضو حزب الخضر النيوزلندي ريكاردو إن الحكومة النيوزلندية مطالبة بالتدخل فورا لوقف الحرب ومنع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

MENAFN02042024000205011050ID1108047705

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