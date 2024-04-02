وارسو تطلب توضيحات من إسرائيل بعد مقتل سبعة عاملين إنسانيين بغارة في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network ) وارسو/PNN-
أعلن وزير الخارجية البولندي الثلاثاء أنه طلب توضيحات من إسرائيل غداة الغارة التي أسفرت عن مقتل سبعة موظفين في منظمة“وورلد سنترال كيتشن” الإغاثية الأمريكية وبينهم بولندي.
وكتب رادوسلاف سيكورسكي على منصة إكس“طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني توضيحات عاجلة. أكد لي أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق حول هذه المأساة”، مضيفا أن وارسو تعتزم إجراء تحقيقها الخاص.
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