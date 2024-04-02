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وارسو تطلب توضيحات من إسرائيل بعد مقتل سبعة عاملين إنسانيين بغارة في غزة

4/2/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) وارسو/PNN-
أعلن وزير الخارجية البولندي الثلاثاء أنه طلب توضيحات من إسرائيل غداة الغارة التي أسفرت عن مقتل سبعة موظفين في منظمة“وورلد سنترال كيتشن” الإغاثية الأمريكية وبينهم بولندي.

وكتب رادوسلاف سيكورسكي على منصة إكس“طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني توضيحات عاجلة. أكد لي أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق حول هذه المأساة”، مضيفا أن وارسو تعتزم إجراء تحقيقها الخاص.


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