وارسو تطلب توضيحات من إسرائيل بعد مقتل سبعة عاملين إنسانيين بغارة في غزة

وكتب رادوسلاف سيكورسكي على منصة إكس“طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني توضيحات عاجلة. أكد لي أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق حول هذه المأساة”، مضيفا أن وارسو تعتزم إجراء تحقيقها الخاص.

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