الجامعة العربية تعقد غدا دورة غير عادية لبحث التحرك العربي في ظل إستمرار العدوان على شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أعلنت الجامعة، أنها ستعقد يوم غد الأربعاء، دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث الحراك العربي في ظل إستمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل والتهجير القسري ضد شعبنا.

وقال الأمين العام المساعد السفير حسام زكي في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن الإجتماع سيبحث الحراك

العربي والدولي لوقف تلك الجرائم في إطار الحل السياسي للقضية الفلسطينية والتهديدات الإسرائيلية المستمرة بإجتياح وشيك لمدينة رفح التي تأوي ما يزيد عن 1.5 مليون نازح ومواطن فلسطيني، إضافة إلى تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان .

ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضا عدم إنصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بتاريخي 26 يناير و28 مارس 2024.

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