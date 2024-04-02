الجامعة العربية تعقد غدا دورة غير عادية لبحث التحرك العربي في ظل إستمرار العدوان على شعبنا

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- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أعلنت الجامعة، أنها ستعقد يوم غد الأربعاء، دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث الحراك العربي في ظل إستمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل والتهجير القسري ضد شعبنا.
وقال الأمين العام المساعد السفير حسام زكي في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن الإجتماع سيبحث الحراك
العربي والدولي لوقف تلك الجرائم في إطار الحل السياسي للقضية الفلسطينية والتهديدات الإسرائيلية المستمرة بإجتياح وشيك لمدينة رفح التي تأوي ما يزيد عن 1.5 مليون نازح ومواطن فلسطيني، إضافة إلى تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان .
ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضا عدم إنصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بتاريخي 26 يناير و28 مارس 2024.
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