ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 32916 والإصابات إلى 75494 منذ بدء العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / اعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32916، اغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75494 منذ بدء العدوان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 71 مواطنا، وإصابة 102 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

