ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 32916 والإصابات إلى 75494 منذ بدء العدوان

(MENAFN
- Palestine News Network ) غزة /PNN / اعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32916، اغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75494 منذ بدء العدوان.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 71 مواطنا، وإصابة 102 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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