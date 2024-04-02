تعرف على مراحل عملية إدارة المشاريع الخمس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هناك العديد من العوامل التي تلعب أدوارًا بارزة في نجاح أي مشروع، ومن أهم تلك العوامل إكمال دورة حياة المشروع بمراحله بالترتيب، إذ يتم التخطيط لكل مرحلة ووضع أهدافها، وهو ما يمكّن مديرو المشاريع من تتبع تفاصيل كل مرحلة طوال فترة الدورة، ومن ثم إدارة المشروع وتنظيمه والانتهاء منه في الموعد المُحدد سلفًا، وفي هذا المقال نتناول مراحل المشروع الخمسة.



عمليات ادارة المشاريع:



عمليات إدارة المشاري هي سلسلة المراحل التي يمر بها المشروع منذ البدء فيه وحتى الانتهاء منه، وهي العمليات التي توفر إطارًا لتنظيم وإدارة مختلف الوظائف والمهام التي ينطوي عليها المشروع، فضلًا عن دورها في تنظيم الجداول الزمنية والموارد، بما يساعد على إنجاز المشروع وفقًا للميزانية والإطار الزمني المُحددين.



وتشمل مراحل المشروع الخمسة ما يلي:

- مرحلة بدء المشروع

تُعد هذه المرحلة أولى خطوات إدارة المشاريع، وفيها يحدد مدير المشروع المشكلة، ومن ثم يقيم ما إذا كان من المفيد إيجاد حل قائم على هذا المشروع.



وتشهد هذه المرحلة قيام القائمون على المشروع سواء مديره أو فريق العمل بتحديد المشروع وأهدافه والموارد المطلوبة لتنفيذه، وما إذا كانت هناك قيود مُحتملة يمكن أن تظهر في أي مرحلة من مراحله، والوقت الذي سيستغرقه المشروع، إضافة إلى تحديد ميزانية المشروع وجميع أصحاب المصلحة.



وخلال مرحلة بدء المشروع، يقوم مدير المشروع بإعداد دراسة جدوى لتحديد فرص نجاح المشروع بالنظر إلى المعلومات الموجودة حول الميزانيات والموارد وقدرة الشركة على تنفيذ مشاريع مماثلة في الماضي.



وبالاستناد إلى المعلومات المذكورة في دراسة جدوى المشروع، يقوم المدير بإعداد تقريرًا ورفعه إلى القادة وأصحاب المصلحة، ليكون بمثابة الوثيقة الرسمية التي تذكر قيمة المشروع وربحيته.



2- مرحلة التخطيط للمشروع

تبدأ هذه المرحلة بمجرد توفير الموارد التي يحتاج إليها المشروع وتوضيح أهدافه، وعند التخطيط للمشروع يحلل مدير المشروع احتياجاته وكيفية تلبيتها.



ويجب أن يشمل التخطيط للمشروع أهدافه المحددة القابلة للقياس والتحقيق، والميزانية المُحددة للمشروع والتي تلبي جميع متطلباته من العمالة والموارد الأخرى، إضافة إلى الجدول الزمني للمهام المُقرر تنفيذها في المشروع وتوزيعها على فريق العمل.



ومن أهم العناصر التي يجب تضمينها في التخطيط للمشروع، خطة الاتصال المُتبعة بين أعضاء الفريق، واستراتيجيات وخطط تخفيف المخاطر للتعامل مع أسوأ السيناريوهات.



3- مرحلة تنفيذ المشروع

في هذه المرحلة يتم البدء في تنفيذ المشروع، إذ يشرع فريق العمل في اتباع خطة المشروع وتلبية احتياجاته، ويقوم كل عضو من أعضاء الفريق بتنفيذ المهمة الموكل بها، فيقوم الجميع بالإنتاج والعمل الفعلي لتحقيق أهداف المشروع.



ومن ناحية أخرى، يقوم مدير المشروع بتتبع أعضاء الفريق من أجل رصد مدى تقدمهم، إلى جانب دوره في تلبية المزيد من الموارد حسب الحاجة، مع قيامه برصد الامتثال لخطة المشروع ومعالجة أي أوجه قصور، ففي حال ظهور أي انحرافات يعمل على حلها مع الفريق، وإذ لم يتوصل معهم إلى حل؛ يقرر إعادة المشروع إلى مرحلة التخطيط.



وينبغي في مرحلة تنفيذ المشروع الحفاظ على التواصل المفتوح بين أصحاب المصلحة فيه، حتى يظل الجميع على إطلاع والتأكد من البقاء على المسار الصحيح.



4- مرحلة رصد المشروع ومراقبته

في أغلب المشاريع، تتداخل مرحلة رصد المشروع مع مرحلة تنفيذه، وفيها يتم قياس تقدم المشروع وأدائه للتعامل مع أي قضايا تنشأ عن العمل اليومي، ويمكن استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية للتأكد مما إذا كان المشروع يسير على الطريق الصحيح من حيث إنجاز المهام المُحددة وإنجاز المشروع في الموعد المحدد والميزانية، ومدى نجاح الفريق في علاج المشكلات بشكل جذري.



وخلال هذه المرحلة، قد يحتاج مدير المشروع إلى تعديل الجداول والموارد لضمان بقاء المشروع على المسار الصحيح، وكل ذلك وفقًا لنتائج مؤشرات الأداء.



5- مرحلة إغلاق المشروع

وهي آخر مراحل إدارة المشاريع، وهي تأتي بعد التأكد من رضا جميع أصحاب المصلحة عن نتائج المشروع، ومن ثم يتم القيام بمراجعة أخيرة للمشروع لتحديد أي دروس مستفادة وتوثيق نتائجه.



وتشهد مرحلة إغلاق المشروع الانتهاء منه بشكل رسمي، وذلك عبر القيام بعدة إجراءات وهي:



استعراض شامل لنواتج المشاريع المستهدفة مقارنة بالأهداف الأولية.

الإفراج عن موارد المشروع، مثل أعضاء الفريق أو المعدات وإغلاق الحسابات المالية الخاصة به.

استعراض نهائي للمشروع وإعداد وثيقة ختامية تحتوي على الإنجازات والمشكلات التي طرأت خلال تنفيذ المشروع، مع إيجاز حول أداء المشروع بشكل عام.



ما هي شهادة PMP وعلاقتها بمراحل إدارة المشاريع؟



شهادة PMP هي اختصار لـ "Project Management Professional"، وهي إحدى الشهادات الرائدة في مجال إدارة المشاريع. تقدمها مؤسسة إدارة المشاريع العالمية (PMI)، وتعتبر معيارًا عالميًا معترفًا به لممارسي إدارة المشاريع.



تركز شهادة PMP على مهارات إدارة المشاريع عبر مختلف مراحلها، وهي تشمل ما يلي:



لتخطيط: فهم الأهداف وتحديد المتطلبات ووضع خطط لتحقيق الأهداف بأقل تكلفة ووقت.



التنفيذ: تنفيذ الخطط المطلوبة لإتمام المشروع بالشكل الصحيح وضمن الموارد المتاحة.

المراقبة والمتابعة: مراقبة التقدم والتحقق من أن المشروع يسير وفقًا للخطط المحددة، واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح أي انحرافات.

الإغلاق: إنهاء المشروع بشكل منظم، وتقييم الأداء، وجمع الدروس المستفادة لتحسين العمل في المشاريع المستقبلية.



بالنظر إلى طبيعتها الشاملة والشاملة، فإن شهادة PMP تغطي جميع مراحل إدارة المشاريع، وتعتبر إثباتًا قويًا لخبرة ومعرفة المحترف في هذا المجال.



تعلم مراحل المشاريع في دورات إدارة المشاريع:



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وفي الختام، فإن الحكم على أي مشروع بالنجاح أو الفشل يتوقف على تقديم أفضل النتائج في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، بعد تنفيذ المراحل المذكورة.

