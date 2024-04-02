الأرصاد طقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا والعظمى 34

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة لنهار اليوم الثلاثاء،
والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
أما ليلا سيكون الطقس معتدلا إلى مائل للبرودة و غائم جزئيا والرياح غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 34 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 17 درجة مئوية.
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