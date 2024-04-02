الأرصاد طقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا والعظمى 34

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة لنهار اليوم الثلاثاء،والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

أما ليلا سيكون الطقس معتدلا إلى مائل للبرودة و غائم جزئيا والرياح غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 34 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 17 درجة مئوية.