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مجلس الوزراء تعطيل العمل في الوزارات والجهات الحكومية بعد غد الخميس واعتباره يوم راحة

4/2/2024 6:05:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، في قصر بيان، برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ
د. محمد الصباح، تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بعد غد الخميس الموافق الرابع من شهر ابريل الحالي واعتباره يوم راحة نظرا لصدور المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة وذلك في يوم الخميس الموافق 4 أبريل.

كما أناط المجلس بالاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.

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