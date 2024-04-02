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الصحة العالمية: تدمير مستشفى الشفاء يصيب المنظومة الصحية بغزة في مقتل

4/2/2024 6:00:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن "تدمير مستشفى الشفاء يصيب المنظومة الصحية في غزة في مقتل".

وأضافت "لقد كان المكان الذي يذهب إليه الناس للحصول على نوع رعاية يوفرها أي نظام صحي جيد، والتي نتوقع الحصول عليها في مجتمعاتنا حال الحاجة إليها".


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