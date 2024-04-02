الصحة العالمية: تدمير مستشفى الشفاء يصيب المنظومة الصحية بغزة في مقتل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن "تدمير مستشفى الشفاء يصيب المنظومة الصحية في غزة في مقتل".
وأضافت "لقد كان المكان الذي يذهب إليه الناس للحصول على نوع رعاية يوفرها أي نظام صحي جيد، والتي نتوقع الحصول عليها في مجتمعاتنا حال الحاجة إليها".
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