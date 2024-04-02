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«هنا كان يرقد رونالدو» مزاد لبيع فراش نام عليه «الدون» يبدأ بـ 5 آلاف يورو

4/2/2024 6:00:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سيطرح أحد فنادق ليوبليانا بسلوفينيا في مزاد خيري، الفراش الذي نام عليه كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، في زيارته الأخيرة لسلوفينيا.

وقال موقع "24ur"، إن وجود كريستيانو رونالدو في العاصمة السلوفينية تسبب في حالة من "الهوس"، وسعى عدد كبير من المشجعين للاقتراب من اللاعب والحصول على توقيعه، أو التقاط صور معه.

وقال الموقع "لم يرض النجم الكثير من الجماهير" بسبب تفاديه لهذه المحاولات بعد ودية منتخب البرتغال وسلوفينيا التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وقرر فندق "جران بلازا هوتيل" في العاصمة السلوفينية الذي أقامت فيه بعثة المنتخب البرتغالي، طرح الفراش الذي نام عليه رونالدو للبيع في مزاد لأغراض خيرية بسعر مبدئي قيمته 5 آلاف يورو، وسيعقد المزاد في نهاية أبريل، كما أكد الفندق.

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