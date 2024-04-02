هذه الأجهزة خارج نظام التشغيل Ios 18 القادم من أبل

من المتوقع أن تطلق شركة أبل نظام التشغيل الجديد الخاص بها في شهر يونيو المقبل والذي يمكن أن يقدم ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولكن لن تكون جميع أجهزة iPhone متوافقة مع التحديث الجديد.



لن يتمكن أي شخص لا يزال يستخدم أجهزة iPhone التي تم إصدارها قبل عام 2018، بما في ذلك سلسلة SE وطراز 8 Plus أو الإصدارات الأقدم، من الاستفادة من نظام التشغيل الجديد iOS 18.

لن تكون أجهزة iPhone الأقدم متوافقة بسبب شرائح الأجهزة القديمة التي تحتوي على معالج أبطأ وذاكرة أقل لا يمكنها دعم الميزات عالية الطاقة، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

من المقرر أن يكون نظام التشغيل لهذا العام هو "التحديث الأكبر" لشركة أبل حتى الآن والذي يمكن أن يشترك مع AI Gemini من غوغل، والذي من شأنه إنشاء صور وكتابة مقالات بناءً على مطالبات بسيطة على iPhone لأول مرة.

من المتوقع أن تكشف شركة أبل النقاب عن نظام التشغيل iOS 18 في مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC) المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 14 يونيو.



ستحتاج الأجهزة الذكية إلى شريحة A12 Bionic الداخلية من أبل لتكون متوافقة مع تحديث iOS 18 الذي تم تقديمه عندما أصدرت الشركة طرازي iPhone XR وiPhone XS في عام 2018.

لن يتمكن iPhone المزود بشريحة A11 Bionic (iPhone X و8 و8 Plus) وشرائح A10 Fusion (iPhone 7 و7 Plus) أيضًا من دعم التحديث الجديد.

عادةً ما توقف شركة أبل طرازات iPhone التي لا يمكنها مواكبة إصدار iOS الجديد، ولكن هذا العام ستحتفظ بالسلسلة السابعة والثامنة.

إذا لم يكن جهاز iPhone الخاص بك من طراز السلسلة 11 إلى 15 أو الجيل الثاني والثالث SE و XR وXS وXS Max، فيمكنك توقع فقدان الوصول إلى iOS 18 وجميع تحديثات البرامج المستقبلية.

من المتوقع أن تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي من Apple على تحسين Siri، مما يمكنها من تقديم إجابات أكثر دقة بينما سيقوم تطبيق الرسائل "بطرح الأسئلة وإكمال الجمل تلقائيًا"، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرغ.

وكتب جورمان في رسالته الإخبارية Power On : "لقد قيل لي أن نظام التشغيل الجديد يُنظر إليه داخل الشركة باعتباره أحد أكبر تحديثات iOS - إن لم يكن الأكبر - في تاريخ الشركة".

أجهزة آيفون المتوافقة مع نظام التشغيل iOS 18

ايفون اكس ار

ايفون اكس اس

ايفون اكس اس ماكس

آيفون SE الجيل الثاني والثالث

ايفون 11، برو، ماكس

ايفون 12، ميني، برو، برو ماكس

ايفون 13، ميني، برو، برو ماكس

ايفون 14، 14 بلس، 14 برو، 14 ماكس

ايفون 15، بلس، برو، برو ماكس

أجهزة iPhone غير المتوافقة مع iOS 18

آيفون 5 أس

ايفون 6

ايفون 6 بلس

ايفون 7

ايفون 7 بلس

ايفون 8

ايفون 8 بلس

آيفون SE الجيل الأول







