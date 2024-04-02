«هيئة المعرفة» 2.6% نسبة زيادة رسوم المدارس الخاصة بدبي للعام الدراسي المقبل

اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي مؤشر تكلفة التعليم في المدارس الخاصة للعام الدراسي القادم 2024- 2025 بواقع 2.6%، والذي يحدد نسبة زيادة رسوم المدارس الخاصة بدبي سنويا، وذلك بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وحدد بناء على المراجعة السنوية للبيانات المالية المدقَّقة للمدارس الخاصة في دبي.

ويتم تنظيم الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي استناداً إلى إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، والذي يربط بين تقييم جودة التعليم في كل مدرسة خاصة وبين مؤشر تكلفة التعليم للعام الدراسي القادم 2024- 2025، بما يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، ويضمن مواصلة الارتقاء بجودة التعليم واستدامته في مختلف المناهج التعليمية المطبقة في منظومة المدارس الخاصة بدبي، ويواكب مكانة دبي كوجهة دولية جاذبة للتعليم المتميز.

وبحسب إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، يحق للمدرسة الخاصة التي ترتقي بتقييمها بحسب الرقابة المدرسية من فئة "ضعيف جداً" إلى "ضعيف"، أو من فئة "ضعيف" إلى "مقبول"، ومن فئة "مقبول" إلى فئة "جيد" طلب تعديل رسومها بما يعادل ضعف النسبة المئوية المقررة، في المقابل، يحق للمدرسة الخاصة التي حافظت على التقييم ذاته لآخر دورة كاملة من الرقابة المدرسية طلب تعديل رسومها بما يعادل النسبة المئوية المقررة.

ويحق للمدرسة الخاصة التي ترتقي بتقييمها من فئة "جيد" إلى فئة "جيد جداً" تعديل رسومها بما يعادل النسبة المئوية المقررة مضروباً في 1.75، والمدرسة التي ترتقي بتقييمها من "جيد جداً" إلى فئة "متميز" طلب تعديل رسومها بما يعادل النسبة المئوية المقررة مضروباً في 1.5، وفي حال سجلت المدرسة تراجعاً في تقييمها، فلا يحق لها طلب تعديل رسومها للعام الدراسي القادم.

ومن جهتها قالت شمه المنصوري، مدير إدارة التصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، " تعد استدامة جودة التعليم في منظومة التعليم المدرسي بدبي في مقدمة العناصر الحاكمة لمراجعة واحتساب تعديلات الرسوم المدرسية، وذلك ضمن منهجية علمية موثوقة ودقيقة لتحليل البيانات المالية المدققة للمدارس الخاصة، بما يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، ويعزز من الشفافية في منظومة المدارس الخاصة بدبي، ويضمن مواصلة الارتقاء بجودة التعليم واستدامته في مختلف المناهج التعليمية المطبقة في دبي".

ولفتت المنصوري إلى أن اعتماد إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية بشكل أساسي على عامل جودة التعليم وفقاً لتقييم جهاز الرقابة المدرسية، يعزز من التنافسية في قطاع التعليم الخاص، ويحث المدارس الخاصة على تحسين أدائها في تصنيفات جودة التعليم في الهيئة، كما يساعد كل مدرسة على تحقيق الإدارة المثلى لمواردها من أجل توفير جودة تعليم ضمن فئة "جيد" أو أفضل لطلبتها"

وتابعت انه تضاعفت نسبة الطلبة الذين يتلقون تعليماً في المدارس الخاصة بدبي ضمن فئة "جيد" أو أفضل، لتصل نسبتهم في العام الدراسي الماضي إلى 77% مقارنة بـنسبة 30% في الدورة الأولى من عمليات الرقابة المدرسية في العام الدراسي 2008- 2009، كما سجَّلت المدارس الخاصة في دبي زيادة غير مسبوقة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 12% العام الدراسي الحالي، ليصل بذلك إجمالي عدد طلبة المدارس الخاصة في دبي إلى أكثر من 365 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في 220 مدرسة تُطبِّق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.





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