الدولار يرتفع قرب أعلى مستوياته في ستة أسابيع

حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية اليوم الثلاثاء وسط تراجع الرهانات بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

ولامس الدولار أعلى مستوياته في ستة أسابيع مقابل اليورو واقترب من تسجيل المستوى ذاته مقابل الجنيه الإسترليني، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أمس الاثنين توسعا غير متوقع في قطاع التصنيع لأول مرة منذ سبتمبر 2022.

إلا أن التوقعات بتدخل السلطات اليابانية قوضت مكاسب الدولار مقابل الين، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوى في أسبوعين الليلة الماضية.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 61.3 بالمئة خفض سعر الفائدة في يونيو ، بانخفاض عن احتمال 70.1 بالمئة تقريبا قبل أسبوع.

وقال ريتشارد فرانولوفيتش رئيس استراتيجية العملة في وستباك في إشارة إلى مؤشر الدولار "إن التباين في ديناميكيات النمو القوي للولايات المتحدة وتراجع احتمال خفض سعر الفائدة من جانب الاتحادي مقابل النمو البطيء للعملات الأجنبية الرئيسية الأخرى يعني أن أي انخفاضات في مؤشر الدولار يجب أن ينظر إليها على أنها فرص شراء".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.05 بالمئة إلى 105.05، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 105.07، وهو ما يتوافق مع أعلى مستوى سجله أمس الاثنين. وتراجع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.07335 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.07295 دولار. وخسر الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.25455 دولار بعد انخفاضه إلى 1.2541 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى عند 1.2540 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الين الياباني بشكل طفيف إلى 151.75 للدولار، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 151.79.

ويعد هذا أضعف مستوى للين منذ أن وصل إلى أدنى مستوى في 34 عاما عند 151.975 يوم الأربعاء، مما دفع اليابان إلى تكثيف التحذيرات من التدخل. وكرر وزير المالية شونيشي سوزوكي اليوم الثلاثاء أنه لا يستبعد أي خيارات للرد على تحركات العملة غير المنضبطة.

وتدخلت السلطات اليابانية في 2022 عندما انخفض الين نحو أدنى مستوى في 32 عاما عند 152 ينا للدولار.

وهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر، إذ محا ارتفاع الدولار أثر بيع العملة الأمريكية من قبل البنوك المملوكة للدولة. وانخفض اليوان إلى 7.2349 للدولار خلال اليوم، وهو أضعف مستوى له منذ نوفمبر 2023.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6490 دولار أمريكي، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في شهر تقريبا عند 0.64815 دولار أمريكي أمس الاثنين.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5947 دولار أمريكي، متراجعا صوب أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 0.59395 دولار الذي سجله الليلة الماضية.

وعلى صعيد العملات المشفرة، هوت بتكوين 4.4 بالمئة إلى 69707 دولارات، بعد هبوط مفاجئ بما يزيد عن ثلاثة آلاف دولار خلال نحو 15 دقيقة.



