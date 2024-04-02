الدوري السعودي.. رقم سلبي غير مسبوق لاتحاد جدة

ألحق الأهلي السعودي، رقمًا سلبيًا غير مسبوق بغريمه الاتحاد، بعد الفوز عليه (1-0) مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري السعودي، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراة الذهاب لصالح الأهلي.



وعزز الأهلي، وجوده في المركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة، في المركز الرابع.



ومنحت هذه النتيجة رقمًا سلبيُا للاتحاد، لأول مرة منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي، موسم 2008/2007، وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فهي المرة الأولى التي يخسر فيها حامل اللقب، أمام فريق صاعد من دوري الدرجة الأولى، ذهابًا وإيابًا.

وكان الأهلي السعودي شارك الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، بعد هبوطه من دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، الموسم قبل الماضي.

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