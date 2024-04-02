بنزيما «المتخاذل».. جماهير اتحاد جدة تطالب بطرد النجم الفرنسي

شنت جماهير اتحاد جدة السعودي، هجوما لاذعاً على الفرنسي كريم بنزيما نجم وقائد الفريق الملقب العميد، بسبب إهداره العديد من الفرص السهلة خلال مواجهة الأهلي السعودي، ومواصلة خذلان الجماهير خلال الموسم الحالي.



وكان أهلي جدة فاز على الاتحاد بهدف دون رد، مساء أمس الإثنين على ملعب الجوهرة المشعة، ونجح الأهلي في تأمين مركزه الثالث بالدوري السعودي، برصيد 51 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة في المركز الرابع.



وجاءت ردود أفعال جماهير الاتحاد بعد المباراة سلبية للغاية صوب بنزيما، مطالبة عبر منصات التواصل الاجتماعي برحيل النجم الفرنسي عن صفوف فريقها، وشددت على أن نتيجة الخسارة يتحملها بنزيما بالاشتراك مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، بسبب إهدارهما للعديد من الفرص.

وأكدت جماهير الاتحاد السعودي في تعليقاتها، أن بعض اللاعبين وعلى رأسهم بنزيما، خذلوا الجماهير هذا الموسم، وتسببوا في إهدار العديد من النقاط السهلة.

الجدير بالذكر أن بنزيما انتقل إلى صفوف الاتحاد السعودي الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد.

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