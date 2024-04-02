عضو بارز سابقًا في مانشستر سيتي على أبواب «الغريم»

تقدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بطلب رسمي للتعاقد مع جيسون ويلكوكس، مدير كرة القدم بنادي ساوثهامبتون، حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الثلاثاء.

وتولت شركة إنيوس مؤخرًا مسؤولية عمليات كرة القدم في مانشستر يونايتد كجزء من الصفقة التي جعلت السير جيم راتكليف مالكا لأقلية أسهم النادي العريق.

ويضع يونايتد ضمن اهتماماته التعاقد مع دان أشورث، المدير الرياضي لنادي نيوكاسل يونايتد، الذي تم وضعه في إجازة إجبارية، كما تبدو المفاوضات جارية أيضا للظفر بخدمات ويلكوكس.

وعمل ويلكوكس /53 عاما/ مديرا لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب)، قادما من مانشستر سيتي في الصيف الماضي، بعد أن عمل كمدير للأكاديمية خلال 11 عاما في النادي المتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

ويقترب ويلكوكس من الانضمام إلى يونايتد، رغم أن شروط التعويض مازالت تبدو نقطة شائكة في المفاوضات.

وعرضت إدارة مانشستر يونايتد تعويضا يناهز راتب عام كامل، لكن ساوثهامبتون يريد الحصول على مبلغ أكبر.

ويرغب يونايتد في أن يتولى ويلكوكس منصبه في النادي خلال الصيف، حيث يسعى للتوصل إلى نتيجة ودية.

وظهر تقرير خلال مباراة ساوثهامبتون ضد إيبسويتش مساء أمس الاثنين يفيد بأن ويلكوكس استقال من وظيفته بالنادي، وهو ما يعني تقديم فترة إشعار مدتها 12 شهرا قبل أن يتمكن من تولي دور جديد.

ووفقا لبي أيه ميديا فإن ويلكوكس يتمتع بعلاقة جيدة مع الرئيس التنفيذي الجديد ليونايتد عمر برادة منذ أن عملا سويا في مانشستر سيتي.

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