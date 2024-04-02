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لأول مرة تلعب مباريات بالدوري المصري خارج مصر.. تحديد ملعبي قمة الأهلي والزمالك في السعودية

4/2/2024 5:20:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراتي القمة بالدوري المصري بين الأهلي والزمالك، في المملكة العربية السعودية، بقيادة طاقم تحكيم مصري.

ورحب الأهلي والزمالك بفكرة إقامة مباراتي قمة الدوري في السعودية، بعد اقتراح من رابطة الأندية المصرية، وسيحصل الناديين على عائد مالي كبير نظير استضافة المملكة للمباراتين، وتم الاتفاق على توزيع العوائد المالية على أندية الدوري المصري، وعدم اقتصاره على القطبين فقط، باعتبار أن مباراتي القمة تسويق للمسابقة ككل.

وتحدد 15 أبريل المقبل موعدًا لمباراة الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري المصري، بينما تقام مباراة الدور الثاني، يوم 25 يونيو المقبل.

وعلم «البيان»، أن مباراة الدور الأول ستقام على ملعب الأول بارك في الرياض، على أن تقام مباراة الدور الثاني على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وتعد هذه المرة الأولى تاريخيًا، التي تقام فيها مباريات بالدوري المصري خارج مصر، وجاء الاتفاق على إقامتها بالسعودية، على خطى لعب نهائي كأس مصر هناك، لعوامل تسويقية، ما يعود على الأندية المصرية بعوائد مالية كبيرة.

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