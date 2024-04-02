لأول مرة تلعب مباريات بالدوري المصري خارج مصر.. تحديد ملعبي قمة الأهلي والزمالك في السعودية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراتي القمة بالدوري المصري بين الأهلي والزمالك، في المملكة العربية السعودية، بقيادة طاقم تحكيم مصري.
ورحب الأهلي والزمالك بفكرة إقامة مباراتي قمة الدوري في السعودية، بعد اقتراح من رابطة الأندية المصرية، وسيحصل الناديين على عائد مالي كبير نظير استضافة المملكة للمباراتين، وتم الاتفاق على توزيع العوائد المالية على أندية الدوري المصري، وعدم اقتصاره على القطبين فقط، باعتبار أن مباراتي القمة تسويق للمسابقة ككل.
وتحدد 15 أبريل المقبل موعدًا لمباراة الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري المصري، بينما تقام مباراة الدور الثاني، يوم 25 يونيو المقبل.
وعلم «البيان»، أن مباراة الدور الأول ستقام على ملعب الأول بارك في الرياض، على أن تقام مباراة الدور الثاني على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.
وتعد هذه المرة الأولى تاريخيًا، التي تقام فيها مباريات بالدوري المصري خارج مصر، وجاء الاتفاق على إقامتها بالسعودية، على خطى لعب نهائي كأس مصر هناك، لعوامل تسويقية، ما يعود على الأندية المصرية بعوائد مالية كبيرة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN02042024000110011019ID1108047579
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.