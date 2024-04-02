الشارقة للمرأة يظفر بـ 14 ميدالية ملونة في دولية أرمينيا للقوس والسهم



اختتم فريق القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، مشاركته الدولية الخارجية في بطولة أرمينيا الشتوية الدولية المفتوحة للقوس والسهم، محققا 14 ميدالية ملونة منها 5 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات.

وكانت الذهبية الأولى من نصيب اللاعبة سامية اودينيفا من فريق البراعم في الفردي المحدب والثانية كانت من نصيب آمنة العوضي في فئة 21 سنة الفردي المركب والثالثة كانت من نصيب سامية اودينيفا ومنى الشرع في فئة البراعم فرق والرابعة كانت في فئة الشبلات لفريق القوس المحدب الذي ضم جنة عبدالله ومروة عمر وريما الصياغ، أما الذهبية الخامسة فكانت من نصيب فريق المختلط محدب الذي ضم سامية اودينيفا من الشارقة ولاعب من جورجيا.

أما الميداليات الفضية الأربع، فكانت من نصيب اللاعبة منى الشرع من البراعم ومروة عمر من الشبلات وفاطمة لشكري من فئة تحت 21 سنة وشهد روباري وعلياء الشرع في البراعم فرق.

أما البرونزيات الخمس فكانت من نصيب جنة عبدالله في فئة الشبلات وسارة المازمي في فئة 21 سنة فردي مركب وسلامة عبد الغني في فئة البراعم مختلط ونورة المازمي مع لاعبة أرمينية في الناشئات أما البرونزية الخامسة فكانت من نصيب الشبلة مروة عمر في فئة المختلط.

وكانت بعثة نادي الشارقة المشاركة في بطولة أرمينيا ضمت 14 لاعبة، 11 لاعبة منهن مثلن فئة القوس المحدب، و3 لاعبات مثلن النادي في فئة القوس المركب.

وأشادت مي العامري نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة بمجموع النتائج التي حققها فريق النادي في البطولة التي ضمت فرق من كل من أرمينيا وجورجيا وروسيا وكازخستان بجانب فريق نادي الشارقة للمرأة.

وأشارت إلى أن المشاركة في مثل هذه البطولات تسهم في صقل اللاعبات وتجهيزهن للبطولات المحلية والدولة المقبلة لذا حرصنا على المشاركة في البطولة بقائمة من اللاعبات ضمت لاعبات من أعمار مختلفة منهن 5 من فئة البراعم و4 من الشبلات وناشئتان ولاعبتان من فئة تحت 21 سنة ولاعبة واحدة من فئة السيدات.

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