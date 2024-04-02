غوغل تحذف بيانات جمعتها من تصفُّح ملايين المستخدمين

تعتزم شركة "غوغل" المبادرة إلى حذف بيانات جُمِعَت من ملايين المستخدمين أثناء تصفحهم الإنترنت، وفق ما نصّ عليه اتفاق وُقِّع الاثنين لإنهاء دعوى قضائية عليها، تتعلق بسرية المعلومات الشخصية.

وتناولت الدعوى الجماعية المرفوعة عام 2020 وضع "التصفح المتخفي" Incognito على متصفح "كروم" من "غوغل"، والذي يعطي المستخدمين انطباعاً خاطئاً بأن الشركة العملاقة للبحث عبر الإنترنت لا تتعقبهم، وفقاً للمدعين.

ويتهم هؤلاء الشركة التي تتصدر الإعلانات الرقمية في العالم بتضليلهم في شأن كيفية تتبع "كروم" مستخدمي خيار التصفح الخاص هذا.

وأوضح المحامون في الاتفاق الذي أودع الاثنين محكمة سان فرانسيسكو أن "جهود المدعين أثمرت اعترافات مهمة من موظفين في +غوغل+، من بينها مستندات تصف وضع التصفح المتخفي بأنه +كذبة عملياً+، و+مشكلة في الأخلاقيات المهنية واساسيات النزاهة+"، معترفة بأنه "يُسبب التباساً".

ومن شأن الاتفاق، في حال وافقت عليه القاضية إيفون غونزاليس روجرز في يوليو المقبل، تجنيب "غوغل" المحاكمة، لكنه يُلزمها "حذف و/أو معالجة المليارات من سجلات البيانات" التي جُمِعَت أثناء تصفح مستخدمي وضع التصفح المتخفي.

واعتبرت الوثيقة أن "هذا الاتفاق علامة فارقة تاريخية لأنه يتطلب من شركات التكنولوجيا المهيمنة أن تكون صادقة فيما تقوله للمستخدمين عن كيفية جمع بياناتهم واستخدامها، و(يفرض عليها) حذف البيانات التي جُمعت بهذه الطريقة".

وتعهدت "غوغل" إعادة صوغ الإشعار المعروض في وضع التصفح المتخفي "فوراً"، بحيث "تُعلِم المستخدمين من خلاله بأنه يجمع بيانات تصفح خاصة".

وسيتعين على الشركة حظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لأطراف خارجية في وضع التصفح المتخفي، وهي برامج تستخدم بشكل خاص لتتبع المستخدمين عبر الإنترنت واستهدافهم بالإعلانات. وسبق أن بدأت "غوغل" بالفعل انتقالها نحو نهاية ملفات تعريف الارتباط هذه التي تعرضت لانتقادات شديدة.

ولا ينص الاتفاق على دفع تعويضات، فيما طالبت الشكوى المقدمة عام 2020 بمبلغ خمسة مليارات دولار. لكنه يترك لمستخدمي "كروم" الذين يشعرون بأنهم تضرروا خيار مقاضاة "غوغل" بشكل منفصل للحصول على تعويضات.



