ما هي منظمة ورلد سنترال كيتشن التي قُتل موظفون بها في غزة؟

أكدت منظمة ورلد سنترال كيتشن غير الحكومية أن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين سبعة من موظفيها قتلوا في غارة جوية إسرائيلية في وسط غزة أمس الاثنين.

وفيما يلي تفاصيل عن ورلد سنترال كيتشن:

- أسس منظمة ورلد سنترال كيتشن غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا الطاهي خوسيه أندريس وزوجته باتريشيا في عام 2010 في أعقاب زلزال كبير في هايتي، لتبدأ في الأصل بتقديم مساعدات غذائية طارئة للناجين.

- توسعت المنظمة بعد ذلك لتوفر التدريب على الصمود في مواجهة المحن وتوفر وجبات ودعم للناجين من كوارث طبيعية أخرى، وكذلك اللاجئين والمتضررين من الصراعات.

- قدمت ورلد سنترال كيتشن عشرات الملايين من الوجبات في أوكرانيا منذ بدء الحرب عام 2022.

- شاركت في أول شحنة من المساعدات إلى غزة يتم إرسالها عبر ممر بحري من قبرص في شهر مارس. ومن المنتظر أن تصل شحنة ثانية من ورلد سنترال كيتشن تحمل 332 طنا من الأغذية إلى غزة هذا الأسبوع.

- مؤسس المنظمة الطاهي أندريس هو صاحب مطعم ومؤلف كتب طهي إسباني أمريكي. وحصل مطعمه القائم على أساليب جديدة ومبتكرة في فنون الطهي ويقع في واشنطن العاصمة على نجمتين ضمن تصنيف ميشلان للتميز في مجال الطهي والمؤلف من ثلاثة نجوم. ونال أندريس ميدالية العلوم الإنسانية الوطنية التي سلمها له الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في عام 2015.





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