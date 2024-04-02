إطلاق نار في مدرسة في فنلندا يسفر عن إصابات

أصيب عشرة أشخاص بجروح صباح الثلاثاء في عملية إطلاق نار داخل مدرسة في ضاحية هلسنكي الشمالية على ما أعلنت الشرطة الفنلندية على موقعها الإلكتروني، مؤكدة توقيف مشتبه به.

وأوضحت الشرطة التي أرسلت عناصر إلى الموقع حوالي الساعة الثامنة (السادسة ت غ) أن "هناك جرحى في عملية إطلاق النار، والمشتبه به قيد التوقيف".





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