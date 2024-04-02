إطلاق نار في مدرسة في فنلندا يسفر عن إصابات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصيب عشرة أشخاص بجروح صباح الثلاثاء في عملية إطلاق نار داخل مدرسة في ضاحية هلسنكي الشمالية على ما أعلنت الشرطة الفنلندية على موقعها الإلكتروني، مؤكدة توقيف مشتبه به.
وأوضحت الشرطة التي أرسلت عناصر إلى الموقع حوالي الساعة الثامنة (السادسة ت غ) أن "هناك جرحى في عملية إطلاق النار، والمشتبه به قيد التوقيف".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN02042024000110011019ID1108047574
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.