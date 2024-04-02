الزكاة للوالدين

هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للوالدين؟ حيث إنهما ذوا حاجة؟

الجواب:

الأصل أن الأبناء ينفقون على آبائهم من أموالهم غير الزكوية، والأصل عدم الجواز وعدم الإجزاء.

ويستثنى من المنع إذا لم يستطع الأبناء أن يسدوا حاجة والديهم من النفقة إلا عن طريق دفع الزكاة إليهم، فإن لهم أن يدفعوا لهم الزكاة مباشرة من دون واسطة كما نص على ذلك بعض الفقهاء.

قال ابن تيمية [في اختياراته: ص 61-62]: ((ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. قال: وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد)).

وأما إذا كان الوالد أو الوالدة غارمين (مدينين) فإن الزكاة تجوز عليهم بكل حال عند كثير من العلماء، جاء في كتاب [بغية المسترشدين بتلخيص فتاوى المتأخرين: 106]: ((ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين بل هم أفضل من غيرهم لا من سهم الفقراء والمساكين، إلا أن يكفيهم ما يعطيهم إياه)).