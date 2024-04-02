هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية تطلق تطبيقها الذكي على نظارات «فيجن برو» للواقع الافتراضي

ضمن جهودها لتعزيز التبني الذكي وتوفير خدماتها لجميع المتعاملين عبر مختلف القنوات الرقمية، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي تطبيقها الذكي على نظارات "فيجن برو" من "أبل لتصبح الهيئة بذلك أول مؤسسة خدماتية توفر خدماتها من خلال هذه التقنية التي تمزج بين الواقعين المعزز والافتراضي للاستفادة من إمكاناتها وخصائصها المختلفة لتعزيز خدمات المتعاملين.

وتوفر الهيئة باقة من الخدمات والميزات والخصائص عبر نظارات "فيجن برو" تشمل إمكانية الدخول إلى التطبيق باستخدام الهوية الرقمية الموحدة أو عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور أو الدخول التلقائي من خلال بصمة العين، والتعرف إلى بيانات حساب المستهلك الأساسي مع إمكانية اختيار الحساب المراد الاستفسار عنه، والاطلاع على البيانات المرئية باستخدام خاصية اللمس والسحب الافتراضي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستهلك الاطلاع على تفاصيل الفاتورة الشهرية وسدادها باستخدام "آبل باي". كما يمكن عن طريق التطبيق الوصول إلى لوحة بيانات "الحياة الذكية" والاطلاع على تقارير سنوية وشهرية ويومية حول استهلاك للكهرباء والمياه ومقارنته مع استهلاك المنازل المماثلة عبر برنامج "نهجي المستدام". كما يوفر التطبيق الذكي البصمة الكربونية لكل متعامل ونصائح مخصصة لتعزيز كفاءة الاستهلاك.

وتعقيباً على هذه الخطوة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الحكومة الذكية تذهب للناس ولا تنتظر أن يأتوا إليها، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل. وفي هذا الإطار، نحرص على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتوفير خدمات مبتكرة آمنة واستباقية متاحة على مدار الساعة عبر مختلف القنوات التي تناسب جميع فئات المتعاملين لإجراء معاملاتهم بسهولة ويسر، في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم ويسهم في تعزيز سعادتهم، بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية الميتافيرس وغيرها. وقد أسهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في ارتفاع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.2%."

في عام 2023، أنجز متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي نحو 12.5 مليون معاملة رقمية، مقارنة بـنحو 10 ملايين معاملة رقمية خلال عام 2022. وتضمنت المعاملات التي أجراها متعاملو الهيئة أكثر من 2.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 3.2 ملايين معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إضافة إلى أكثر من 6.8 ملايين معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.





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