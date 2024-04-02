حجز 1565 مركبة بنظام الحجز الذكي في شرطة عجمان خلال 2023

حجزت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان، 1565 مركبة مخالفة عبر خدمة الحجز الذكي للمركبات خلال عام 2023، وسط إقبال متزايد وإشادة ورضا من المتعاملين نظراً لسهولة وفعالية الخدمة، دون ورود أي شكاوى أو ملاحظات على الخدمة.

وقال المقدم راشد حميد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان، إنه منذ إطلاق نظام الحجز الذكي للمركبات شهدت الخدمة إقبالاً متزايداً من الجمهور لحجز مركباتهم المخالفة في مواقفهم الخاصة بدلاً من شبك حجز السيارات، مما يتيح إمكانية اعتنائهم بها خلال فترة الحجز ويحفظها من التأثر بالأحوال الجوية، لافتا إلى أنه يسمح لهم بتشغيلها وتحريكها في محيط ثلاثين متراً من مكان الحجز.

وأشار نائب مدير إدارة المرور والدوريات، إلى أن شرطة عجمان أتاحت إمكانية تنفيذ الخدمة في أي إمارة من إمارات الدولة، موضحاً أن رسوم الخدمة هي 500 درهم للشهر الأول، بالإضافة لـ 100 درهم لكل شهر إضافي.

وأضاف أنه بإمكان المتعامل طلب الخدمة من خلال الحضور بمركبته إلى مركز خدمات المرور والترخيص وتقديم الطلب، ثم يقوم فريق تقني بتركيب الجهاز وربطه إلكترونياً مع نظام المخالفات المركزي ونظام المراقبة على مدار الساعة، وفي حال تحريك المركبة لأكثر من 30 متراً تفرض على المركبة غرامة مالية ومدة حجز جديدة.





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