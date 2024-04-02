وسائل التواصل المصدر الرئيس للأخبار لـ52% من سكان الإمارات

أعد موقع "يوجوف" الشهير تقريرا عن كيفية تغير عادات استهلاك الإعلام والتفاعل معه في دولة الإمارات، وكشف أن وسائل التواصل الاجتماعي تظل المصدر الرئيس للأخبار لأكثر من نصف سكان الدولة (52%) مقابل زيادة طفيفة شهدتها مواقع وتطبيقات الصحف.



وفي زيادة بنسبة 2% عن العام الماضي، يفضل 55% من إجمالي سكان الإمارات قراءة المحتوى الإخباري عبر الإنترنت مقارنة بالصحف المطبوعة. وفي المتوسط، يقضي 88% من السكان وقتا في قراءة الصحف على وسيط رقمي في الأسبوع، على سبيل المثال، عبر المتصفح أو تطبيق وما إلى ذلك.

وبشكل عام زاد الإقبال على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار من 52% في 2021 إلى 55% في عام 2023، يليها مواقع الصحف الإخبارية الذي ارتفع مع 41% عام 2021 إلى 45% ثم التلفزيون من 38% عام 2021 إلى 42% في عام 2023. ويجيء في المرتبة الأخيرة تطبيقات الأخبار التي تقدمت من 27% عام 2021 إلى 30% عام 2023.

ومع رسوخ الإنترنت التام كمصدر للمعلومات في جميع أنحاء العالم، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الصحف أهم مصدرين للأخبار لجميع الأجيال في دولة الإمارات.



وتحتل مواقع التواصل الاجتماعي المرتبة الأولى، حيث ينتشر استخدامها بين 40% من الشباب حتى سن 24 عاما للحصول على المواد الإعلامية، وترتفع هذه النسبة إلى 53% للفئة من 24 إلى 34، و55% للفئة من 35% إلى 44، ثم تتراجع طفيفا إلى 51% لمن هم 45 عاما فما فوق.



في المقابل تأتي المواقع الإخبارية على الإنترنت في المرتبة الثانية بنسبة 32% لمن هم في سن الرابعة والعشرين فأقل. ويزداد استخدامها بنسبة 40% وسط من هم بين الخامسة والعشرين إلى الرابعة والثلاثين، ثم بنسبة 42 % بين من تتراوح أعمارهم من 35 إلى 44 عاما، وتواصل الارتفاع إلى 45 % لمن أهم أكبر من 45 عاما.



ويحتل التلفزيون المرتبة الثالثة، بنسبة 32% لمن هم في سن الـ 24 فأقل، و37% لسن 25 إلى 34 عاما، وبنسبة 39 % لسن 35 إلى 44 عاما، و42% لمن هم في الخامسة والأربعين فما فوق.

وحول الثقة في مصادر الأخبار، عبر 51% من مستخدمي هذه المواقع عن ثقتهم في المواقع الموضوعية عام 2022، وارتفعت هذه النسبة التي تفضل الموضوعية إلى 54% في عام 2023.



وحول الأكثر استخداما فقد احتفظ بها "فيسبوك" لنفسه، رغم تراجع عدد مستخدميه بنسبة 5%، وذلك من 73% في 2023 إلى 68% في 2023، فيما ارتفعت قاعدة مستخدمي يوتيوب من 59% عام 2021 إلى 62% في 2023، وخلال الفترة نفسها تراجع استخدام "واتس آب" بنسبة 3% من 61% إلى 58%، وحقق "تيكتوك" طفرة في عدد المستخدمين بنسبة 7% من 24% إلى 31% خلال الفترة من 2021 إلى 2023، يليه "انستجرام" بنسبة زيادة 5% من 51% إلى 56%، خلال الفترة نفسها.

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