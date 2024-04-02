أسعار الذهب تحوم قرب أعلى مستوى له على الإطلاق

حومت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء دون المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تماسك الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات أمريكية قوية أثارت شكوكا بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وبحلول الساعة 06.24 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2253.94 دولارا للأوقية (الأونصة)، ليظل دون أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2265.49 دولارا الذي سجله أمس الاثنين. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2274.60 دولارا للأوقية.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "سجل الذهب سعرا قياسيا جديدا، ومع هذا المستوى المرتفع ظهرت أيضا بعض المؤشرات على التسعير بصورة مبالغ فيها، مما أدى إلى تراجع متواضع. لكن التراجعات الأخيرة في الذهب كانت طفيفة في طبيعتها بسبب انتظار المشترين المحتملين على الهامش للحصول على فرص أفضل للعودة".

وتقوضت مكاسب الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر، في حين يجري تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد بيانات أظهرت نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للمرة الأولى في عام ونصف العام خلال شهر مارس آذار.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة إن أحدث بيانات للتضخم لم تؤثر على التوقعات الأساسية للبنك المركزي، لكنه قال إن قوة الاقتصاد "تعني أننا لسنا بحاجة إلى التسرع في التخفيض".

وذكر ووترر "سيترقب المتعاملون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، لأنه إذا رأينا تقرير وظائف آخر قويا، فقد يوفر هذا حافزا لارتداد الذهب".

وعادة ما يرتفع الذهب مع تخفيض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 25.37 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 907.45 دولارات، وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1008.44 دولارات.





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