مطار دبي الدولي يتوقع استقبال 3.6 ملايين مسافر خلال الأسبوعين المقبلين

يستعد مطار دبي الدولي، أكبر مطار في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، لاستقبال ما يقدر بنحو 3.6 ملايين مسافر خلال الفترة من 2 أبريل وحتى 15 أبريل، مع حلول عيد الفطر المبارك الذي يستمر لمدة أسبوع، وتزامناً مع عطلة عيد الفطر المبارك وعطلة الربيع.

ومن المتوقع أن تصل متوسط حركة المرور اليومية خلال هذه الفترة إلى 258 ألف مسافر، بينما سيكون يوم السبت 13 أبريل هو اليوم الأكثر ازدحاماً، حيث سيرتفع إجمالي عدد الضيوف المسافرين إلى 292 ألف مسافر.

واستعداداً لموسم الذروة الحافل، كشفت مطارات دبي عن جاهزية مطار دبي الدولي DXB، للتعامل مع الطفرة المتوقعة خلال فترة العطلة من خلال العمل على قدم وساق لتوفير تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف، جنباً إلى جنب مع شركات الطيران وشركاء الخدمات والتجار، ملتزمة بضمان تجربة لا تُنسى حقًا لجميع الضيوف.

ووجه مطار دبي الدولي DXB للمسافرين مجموعة من النصائح لاتباعها لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين، وأبرزها:

. يمكن للمسافرين على متن طيران الإماراتية الاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، أو خيار الخدمة الذاتية، أو خدمات الأونلاين، أو أحد مراكز المدينة.

. على المسافرين على متن فلاي دبي الوصول قبل 4 ساعات على الأقل من موعد مغادرة رحلتهم.

. على الضيوف المسافرين على متن شركات الطيران الأخرى الوصول إلى مطار دبي الدولي قبل 3 ساعات على الأقل من الموعد المحدد لرحلاتهم. كما يُنصح باستخدام خدمة تسجيل الوصول عبر الإنترنت، إذا أمكن، توفيراً للوقت.

. يمكن للعائلات مع الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع إجراءات مراقبة جوازات السفر.

. على المسافرين الاطلاع على آخر التحديثات حول لوائح السفر للوجهة التي يسافرون إليها، والتأكد من كافة الوثائق اللازمة للسفر قبل الوصول إلى المطار.

. يساهم التحقق من أوزان الأمتعة في المنزل وجمع المستندات بشكل مسبق والاستعداد لعمليات التفتيش الأمنية في تخفيف التوتر وتجنب التأخير.

. يجب حمل البطاريات الاحتياطية والشواحن المتنقلة (باور بانك) بشكل صحيح ووضعها ضمن الحقائب المحمولة باليد فقط.

. إذا أمكن، ودع المسافرين في المنزل، حيث لا يُسمح إلا للمسافرين بالدخول إلى مباني المطار خلال فترات الذروة.

. ينصح باستخدام المترو للوصول من وإلى مباني المسافرين 1 و3 لتفادي الازدحام على الطرقات.

. يقتصر دخول ساحة المركبات في منطقة الوصول في كل من مباني المسافرين 1 و3 على وسائل النقل العام ومركبات المطار الأخرى المصرح بها فقط. لذا يُنصح أفراد العائلة والأصدقاء باستخدام مواقف السيارات المخصصة في المطار أو خدمة صف السيارات لاستقبال المسافرين بكل راحة وسهولة.





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