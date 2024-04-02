طفل يفتح النار ويصيب 3 أشخاص في مدرسة في فنلندا

(MENAFN
- Al-Bayan)
فتح طفل النار الثلاثاء في مدرسة ابتدائية في فانتا خارج العاصمة الفنلندية هلسنكي ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، وفق ما أعلنت الشرطة، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على المهاجم.
وجاء في بيان الشرطة أن "جميع المتورطين في حادث إطلاق النار هم من القصّر. وفق معلومات الشرطة الحالية، هناك ثلاثة جرحى".
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