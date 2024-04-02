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طفل يفتح النار ويصيب 3 أشخاص في مدرسة في فنلندا

4/2/2024 5:20:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فتح طفل النار الثلاثاء في مدرسة ابتدائية في فانتا خارج العاصمة الفنلندية هلسنكي ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، وفق ما أعلنت الشرطة، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على المهاجم.

وجاء في بيان الشرطة أن "جميع المتورطين في حادث إطلاق النار هم من القصّر. وفق معلومات الشرطة الحالية، هناك ثلاثة جرحى".


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