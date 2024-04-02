بفانوس رمضان.. الأهلي السعودي يسخر من نظيره الاتحاد بعد تفوقه في ديربي جدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
سخر الحساب الرسمي لأهلي جدة عبر منصة "إكس"، من نظيره الاتحاد، بعد التغلب عليه 0/1 مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري السعودي.
ونشر حساب الأهلي السعودي، فيديو تظهر فيه حسرة المصري أحمد حجازي قائد الاتحاد عقب الخسارة، وبجواره لاعب الأهلي فرانك كيسيه، حاملاً فانوس رمضان، وعلق الحساب: "ديربي رمضان جاب من الآخر.. فلتبدأ المساخر".
ونجح الأهلي في تأمين مركزه الثالث بالدوري السعودي، برصيد 51 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة في المركز الرابع.
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