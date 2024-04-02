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بفانوس رمضان.. الأهلي السعودي يسخر من نظيره الاتحاد بعد تفوقه في ديربي جدة

4/2/2024 5:20:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سخر الحساب الرسمي لأهلي جدة عبر منصة "إكس"، من نظيره الاتحاد، بعد التغلب عليه 0/1 مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري السعودي.

ونشر حساب الأهلي السعودي، فيديو تظهر فيه حسرة المصري أحمد حجازي قائد الاتحاد عقب الخسارة، وبجواره لاعب الأهلي فرانك كيسيه، حاملاً فانوس رمضان، وعلق الحساب: "ديربي رمضان جاب من الآخر.. فلتبدأ المساخر".

ونجح الأهلي في تأمين مركزه الثالث بالدوري السعودي، برصيد 51 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة في المركز الرابع.

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