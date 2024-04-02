مقتل مراهقة إسبانية خلال ممارستها الرياضة مع والدها في فرنسا

قُتِلت مراهقة إسبانية تبلغ 14 عاماً جرّاء سقوطها أمس الاثنين خلال ممارستها المشي في الطبيعة مع والدها في جبال البيرينيه، على ما أفادت أجهزة الإنقاذ الفرنسية.

وأوضحت هيئة الإطفاء أن المراهقة تعرضت "لسقوط مميت" بعد ظهر الاثنين بينما كانت تمارس المشي مع والدها على هضبة سيغيت التي تعلو نحو ألف متر عن مستوى سطح البحر.

وأوضح رئيس البلدية بيار كازابون أن الفتاة "انزلقت من على مرتفع صخري" في "منطقة تكثر فيها الحوادث"، وسقطت "عشرات الأمتار".

وشرح كازابون أن "مسار المشي يصل إلى الهضبة من دون صعوبة، لكنه محاط بمرتفعات صخرية، وربما لم يقدّر الأب خطورة الموقع".

وهرع عناصر الإطفاء ووحدة من درك الجبال إلى الموقع بناء على بلاغ من الوالد، فعثروا عصراً على جثة الفتاة الصغيرة.

وأشار رئيس البلدية إلى أن عائلة الفتاة، وهي إسبانية الأصل، كانت تمضي إجازة في البلدة خلال عطلة عيد الفصح، ومكثت الأم في المنزل المستأجر، بينما ذهب زوجها وابنتهما لممارسة المشي في الطبيعة.



