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«المركزي» يرفع قيمة أصوله الأجنبية إلى 695 مليار درهم

4/2/2024 5:20:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نمت أصول المصرف المركزي الأجنبية بقيمة 14 مليار درهم ليرتفع رصيدها الإجمالي من 681 مليار درهم نهاية العام الماضي إلى 695 مليار درهم في شهر يناير من العام الجاري 2024.

واستند النمو وفق بيانات حديثة للمصرف إلى نمو الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج من 443.4 مليار درهم إلى 464.8 مليار درهم مما حد من تأثير تقلص رصيد كل من الاوراق المالية الأجنبية والتي انخفضت إلى 182.7 مليار درهم مقارنة برصيد سابق
187.1 مليار درهم وأيضا تراجع
حجم الأصول الأجنبية الأخرى من 50.5 مليار درهم إلى 47.3 مليار درهم نهاية يناير.


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