محمد بن راشد: 1.4 مليار درهم المساهمات في «وقف الأم».. ستبقى الأم جنة وطريقاً إلى الجنة

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مساهمات وقف الأم بلغت أكثر من 1.4 مليار درهم خلال الشهر الفضيل.
وقال سموه في حسابه على منصة إكس"مع خواتيم الشهر الفضيل .. نسعد بختام عمل شارك فيه مئات الآلاف لتكريم الأم .. "وقف الأم" .. الذي بلغت المساهمات فيه أكثر من 1.4 مليار درهم خلال الشهر الفضيل .. وقف دائم للتعليم.. وصدقة جارية عن الأمهات في دولة الإمارات .. وبركة لنا في أعمالنا ومسيرتنا ... وستبقى الأم جنة .. وطريق إلى الجنة .. ولن يوفيها حقها شيء ... وسنحتفي بها دائماً وأبداً ...حفظ الله جميع الأمهات .. وحفظ الله دولة الإمارات "..
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