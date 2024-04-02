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محمد بن راشد: 1.4 مليار درهم المساهمات في «وقف الأم».. ستبقى الأم جنة وطريقاً إلى الجنة

4/2/2024 5:20:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مساهمات وقف الأم بلغت أكثر من 1.4 مليار درهم خلال الشهر الفضيل.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس"مع خواتيم الشهر الفضيل .. نسعد بختام عمل شارك فيه مئات الآلاف لتكريم الأم .. "وقف الأم" .. الذي بلغت المساهمات فيه أكثر من 1.4 مليار درهم خلال الشهر الفضيل .. وقف دائم للتعليم.. وصدقة جارية عن الأمهات في دولة الإمارات .. وبركة لنا في أعمالنا ومسيرتنا ... وستبقى الأم جنة .. وطريق إلى الجنة .. ولن يوفيها حقها شيء ... وسنحتفي بها دائماً وأبداً ...حفظ الله جميع الأمهات .. وحفظ الله دولة الإمارات "..


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