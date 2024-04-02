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الدولار يرتفع وسط تراجع آمال الخفض المبكر للفائدة

4/2/2024 5:09:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 4 أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية اليوم الثلاثاء وسط تراجع الرهانات بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.
ولامس الدولار أعلى مستوياته في 6 أسابيع مقابل اليورو واقترب من تسجيل المستوى ذاته مقابل الجنيه الإسترليني، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أمس الاثنين توسعا غير متوقع في قطاع التصنيع لأول مرة منذ سبتمبر 2022.
إلا أن التوقعات بتدخل السلطات اليابانية قوضت مكاسب الدولار مقابل الين، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوى في أسبوعين الليلة الماضية.


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