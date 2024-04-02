الدولار يرتفع وسط تراجع آمال الخفض المبكر للفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 4 أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية اليوم الثلاثاء وسط تراجع الرهانات بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.
ولامس الدولار أعلى مستوياته في 6 أسابيع مقابل اليورو واقترب من تسجيل المستوى ذاته مقابل الجنيه الإسترليني، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أمس الاثنين توسعا غير متوقع في قطاع التصنيع لأول مرة منذ سبتمبر 2022.
إلا أن التوقعات بتدخل السلطات اليابانية قوضت مكاسب الدولار مقابل الين، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوى في أسبوعين الليلة الماضية.
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