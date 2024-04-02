تراجع الأسهم الأمريكية متأثرة بارتفاع عوائد السندات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجعت معظم الأسهم الأمريكية متأثرة بمخاوف المستثمرين بشأن توقيت قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة بعد أن دفعت بيانات التصنيع الأقوى من المتوقع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع.
ووفقا للبيانات الأولية، نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.19 نقطة أو 0.21% ليغلق عند 5243.16 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 15.17 نقطة أو 0.09 % إلى 16394.63 نقطة.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 254.52 نقطة أو 0.64 % إلى 39552.85 نقطة.
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