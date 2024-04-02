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تراجع الأسهم الأمريكية متأثرة بارتفاع عوائد السندات

4/2/2024 5:09:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجعت معظم الأسهم الأمريكية متأثرة بمخاوف المستثمرين بشأن توقيت قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة بعد أن دفعت بيانات التصنيع الأقوى من المتوقع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع.


ووفقا للبيانات الأولية، نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.19 نقطة أو 0.21% ليغلق عند 5243.16 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 15.17 نقطة أو 0.09 % إلى 16394.63 نقطة.


وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 254.52 نقطة أو 0.64 % إلى 39552.85 نقطة.


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