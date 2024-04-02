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استشهاد شاب متأثراً بجروحه في جنين

4/2/2024 5:09:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- أعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد، استشهاد الشاب ربيع فيصل زكارنة (20 عاما)، من بلدة قباطية جنوب جنين، متأثرا بجروح أصيب بها، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة.

وكان الشاب زكارنة أصيب بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر السبت الماضي، بلدة قباطية، كما استشهد الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما) في الاجتياح ذاته.




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