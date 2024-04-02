استشهاد شاب متأثراً بجروحه في جنين

استشهاد شاب متأثراً بجروحه في جنين
التاريخ
4/2/2024 5:09:12 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) جنين/PNN- أعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد، استشهاد الشاب ربيع فيصل زكارنة (20 عاما)، من بلدة قباطية جنوب جنين، متأثرا بجروح أصيب بها، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة.
وكان الشاب زكارنة أصيب بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر السبت الماضي، بلدة قباطية، كما استشهد الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما) في الاجتياح ذاته.
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