غالانت يفحص مدى جهوزية الإسرائيليين لحرب شاملة مع حزب الله

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-عقد عضو مجلس الحرب السابق، يوآف غالانت، مداولات مع مسؤولين في قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لمناقشة خطط الحملة الإعلامية التي يعدها جيش الاحتلال لإطلاقها في حال تصاعدت المواجهات الحدودية المتواصلة مع حزب الله على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتطورها إلى حرب شاملة.

جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني (واينت)، اليوم الثلاثاء، مع تنامي القلق من تمدد وتوسع الصراع بين إسرائيل وإيران من جراء الهجوم الذي استهدف أمس مبنى ملحق بالقنصلية الإيرانية في دمشق، وأدى إلى مقتل 11 شخصًا بينهم قياديون ومستشارون مهمون من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح التقرير أنه في 28 آذار/ مارس الماضي، عقد غالنت جلسة خاصة قدم له خلالها مسؤولون في قيادة الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال ، حملة إعلامية تهدف إلى "تنسيق التوقعات" مع المواطنين الإسرائيليين "في حال تطورت المواجهات إلى حرب شاملة"، لزيادة مستوى الاستعداد وتعزيز الجهوزية.

ويُجمِع المسؤولون في أجهزة آمن الاحتلال على الحاجة إلى حملة إعلامية منظمة لتهيئة الجمهور الاسرائيلي

للتعامل مع الحرب المحتملة، والخلاف بهذا الشأن هو حول الطريقة التي سيتم التوجه من خلالها إلى الجمهور، وطريقة الترويج لتحول شكل المواجهة من تبادل محدود للقصف إلى حرب شاملة ومفتوحة. واستعرضت الجبهة الداخلية عدة خيارات أمام غالانت.

ويعتزم عضو مجلس الحرب السابق اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد إجراء المزيد من المشاورات مع هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي وكبار المسؤولين في اجهزة آمن الاجتلال

ووزارة الأمن التابعة له؛



ولتحديد طبيعة الحملة الإعلامية التي ستتوجه من خلالها السلطات إلى الإسرائيليين، أمر غالانت بإجراء استطلاع لفحص مواقف الجمهور بهذا الشأن.

وبحسب "واينت"، ليس من الواضح ما هي الأسئلة التي سيتم طرحها في الاستطلاع وكيف ستؤثر على القرارات المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي خصوصا ما يتعلق بالواقع العملياتي على الجبهة الشمالية؛ واعتبر التقرير أن إجراء الاستطلاع يدل على "مدى الحساسية" التي تتعامل من خلالها السلطات الإسرائيلية مع هذه القضية.

وبالإضافة إلى الخوف من الذعر العام في إسرائيل في حال تطورت المواجهات الحدودية إلى حرب مع حزب الله، فإن غالانت يتخوف من الطريقة التي ستؤثر بها الحملة على الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي نظر إليه على أنه "مستهلكًا نهما للإعلان الإسرائيلي وغالبًا ما يحلل المزاج العام في إسرائيل".

وذكرت التقرير أن هناك مخاوف من أن يترجم نصر الله حملة إعلامية واسعة لـرفع وعي الجمهور الإسرائيلي" على أنها "مجرد فرصة للإقدام على ما امتنع عنه في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي"، في إشارة إلى شن هجوم على المناطق الحدودية على غرار هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته كتائب القسام وفصائل المقاومة في غزة.

وأشار التقرير إلى ما وصفه بالمعضلة التي تراود كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي منذ عام 2006، وأضاف "حتى لو تناولت وسائل الإعلام مدى دقة صواريخ حزب الله، فإن الرأي السائد هو أن معظمنا لا يعرف (أو يفضل إنكار) الحقائق. على سبيل المثال، يستطيع حزب الله أن يطلق يوميًا عدد الصواريخ التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر، أي نحو 4 آلاف صاروخ".

وتابع "فإن السيناريو الذي يتناوله الجيش الإسرائيلي يتضمن القدرة (لدى حزب الله) على إدخال أجزاء من البلاد في الظلام الدامس"، واستدرك قائلا: "من ناحية أخرى، من المهم أن نذكر أن إسرائيل تمتلك أحد أكثر أنظمة الدفاع تطورًا في العالم، والقوات الجوية مجهزة بقدرات تجعل غزة تبدو مثل لاس فيغاس بجانب ما سيحدث لبيروت يوم يصدر الأمر".

ونقل الموقع عن مسؤول مطلع على التفاصيل قوله: "علينا الإسراع في إعداد الحملة. يحتاج الاسرائيلين إلى معرفة ما الذي يستعدون له بالضبط. ليس لإرباكهم، بل لـ"رفع مستوى الوعي. للاستعداد بدلاً من الإنكار. هذا لا يعني أن حربًا شاملة ستندلع غدًا، لكن الاستعداد للدفاع أمر بالغ الأهمية لأن ذلك سينقذ الأرواح".

وأشار المسؤول إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 179 يوما، وقال إن "عدد القتلى في الجبهة الداخلية منخفض جدًا مقارنة بعدد الصواريخ التي تطلق على إسرائيل. الجمهور ملتزم بالتعليمات وعليه أن يتصرف بنفس الطريقة حتى في حالة حدوث مواجهة شاملة مع حزب الله".

واعتبر التقرير أن "نصر الله حقق حتى الآن إنجازا استراتيجيا يتمثل في إخلاء بلدات خط التماس (في إشارة إلى إجلاء نحو 100 ألف مواطن عن البلدات الإسرائيلية الواقعة في المنطقة الحدودية)، لكنه في المقابل يتكبد خسائر فادحة للغاية، حيث تم إبعاد قوات رضوان حوالي خمسة كيلومترات من الحدود، كما لا ينبغي التغاضي عن الضغوط الداخلية في لبنان بعد تصاعد الهجمات" الإسرائيلية.

وشدد التقرير على أن سكان البلدات الشمالية لن يعودوا إلا بشرطين: "التزام الدولة بإنفاذ أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار ومضاعفة القوة الأمنية على طول المنطقة الحدودية".