المطبخ العالمي تعلق عملياتها بعد مقتل 7 من موظفيها بغارة إسرائيلية بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الإغاثية التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، "تعليق عملياتها في المنطقة" بعد مقتل سبعة من موظفيها في غارة إسرائيلية بوسط قطاع غزة.

وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، في عمليات الإغاثة ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على سكان القطاع المهدد بالمجاعة.

وأعلنت المنظمة الأميركية مقتل سبعة من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت المنظمة غير الحكومية في بيان "مقتل سبعة عناصر من فريقهاا بضربة نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة" موضحة أن القتلى "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة" وأحدهم "يحمل الجنسيات الأميركية والكندية والفلسطينية".

وقالت المنظمة إنها قررت "تعليق عملياتها في المنطقة".

وأوضحت أن فريقها كان يتنقل في قافلة تضم "سيارتين مدرعتين تحملان شعار وورلد سنترال كيتشن وآلية خفيفة" عند تعرضه لضربة.

وتابعت في البيان "بالرغم من تنسيق التحركات مع القوات المسلحة الإسرائيلية، أصيب الموكب فيما كان يغادر مستودع دير البلح حيث أفرغ الفريق أكثر من مئة طن من المساعدات الغذائية الإنسانية التي نقلت إلى غزة عن طريق البحر".

وأعرب مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس، عن حزنه لمقتل أعضاء في المنظمة بغارة جوية للجيش الإسرائيلي في غزة، في حين طالبت أستراليا التي أكدت مقتل أحد مواطنيها في الغارة بمحاسبة الفاعلين.

ودعا أندريس -في منشور على منصة إكس- الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن "القتل العشوائي"، وعن فرض قيود على المساعدات الإنسانية، كما طالبها بوقف استخدام الغذاء سلاحا.