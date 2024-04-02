الصين تدين استهداف الطائرات الإسرائيلية قافلة منظمة إنسانية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network ) بكين/PNN- أدانت الصين، اليوم الثلاثاء، استهداف الطائرات الإسرائيلية قافلة منظمة إنسانية في غزة، ما اسفر عن مقتل سبعة من موظفي المنظمة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أن بكين "تعارض أي عمل يسيء إلى المدنيين ويدمر بنى تحتية مدنية او ينتهك القانون الدولي".
وكانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" ومقرها في الولايات المتحدة، قد أعلنت في بيان صحفي "مقتل سبعة عناصر من فريقها في غزة بغارة نفذتها الطائرات الإسرائيلية".
وأوضحت أن بين القتلى مواطنين "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني".
وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في عمليات الإغاثة ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على المواطنين في القطاع.
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