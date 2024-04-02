الصين تدين استهداف الطائرات الإسرائيلية قافلة منظمة إنسانية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بكين/PNN- أدانت الصين، اليوم الثلاثاء، استهداف الطائرات الإسرائيلية قافلة منظمة إنسانية في غزة، ما اسفر عن مقتل سبعة من موظفي المنظمة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أن بكين "تعارض أي عمل يسيء إلى المدنيين ويدمر بنى تحتية مدنية او ينتهك القانون الدولي".

وكانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" ومقرها في الولايات المتحدة، قد أعلنت في بيان صحفي "مقتل سبعة عناصر من فريقها في غزة بغارة نفذتها الطائرات الإسرائيلية".

وأوضحت أن بين القتلى مواطنين "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني".

وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في عمليات الإغاثة ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على المواطنين في القطاع.