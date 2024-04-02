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رفع أسعار الطحين المدعوم 1.4 دينار للطن

4/2/2024 5:08:35 AM
(MENAFN- Amman Net) رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع طن الطحين الموحد المستخدم في إنتاج الخبز بمقدار 1.4 دينار عن تسعيرة الشهر الماضي وذلك بعد قرار تخفيض أثمان الديزل (السولار) للشهر الحالي.
وبحسب قائمة الأسعار الجديدة، بلغ سعر طن الطحين الموحد ضمن تسعيرة الشهر الحالي 166.2 دينار مقابل 164.8 دينار للطن مقارنة بتسعيرة الشهر الماضي ليسجل بذلك زيادة نسبتها 1%.
ويشمل القرار رفع أسعار الطحين الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، على أن تتم إعادة النظر بالقرار نهاية الشهر الحالي.
ويأتي قرار رفع أسعار الطحين الموحد في ظل إعادة النظر في معادلة كلف إنتاج الخبز بداية كل شهر وعلى ضوء تغير أسعارها خاصة فيما يتعلق بمادة الديزل التي تشكل قرابة 40 % من كلف الإنتاج بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وكانت الحكومة قررت أول من أمس تخفيض أسعار الديزل (السولار) في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 1.3 %، ليصبح سعر اللتر 73 قرشا بدلا من 74 قرشا، اي ما يعادل قرشا واحدا عن كل لتر.
وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.

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