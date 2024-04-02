(MENAFN
- Amman Net)
مصادر طبية تفيد، باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان، وإصابة عدد آخر بجروح، بعد قصف الاحتلال لمنزل غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
المطبخ المركزي العالمي يعلن عن وقف عملياته في قطاع غزة؛ بعد استهداف موظفيه بغارة إسرائيلية
الحرس الثوري الإيراني، يعلن أمس الاثنين، بأن 7 من عناصره بينهم ضابطان كبيران قتلوا بغارة إسرائيلية استهدفت قنصلية إيران في دمشق
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق وأدى إلى قتل وجرح عدد من الأشخاص.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن تأجيل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، الذي كان مقرراً ان يتم الإعلان عنه يوم أمس.
إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة تنفذ في محافظة الزرقاء، اليوم، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل
وأخيرا، تكون الأجواء اليوم، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في الجنوب × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. المطبخ المركزي العالمي يوقف عملياته بعد استهداف موظفية في غزة 04/02/2024 - 11:59 وكالا
أعلن المطبخ المركزي العالمي عن وقف عملياته في قطاع غزة؛ بعد استهداف موظفيه بغارة إسرائيلية.
وأعرب مؤسس منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) خوسيه أندريس عن حزنه لمقتل أعضاء في المنظمة بغارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، في حين طالبت أستراليا -التي أكدت مقتل أحد مواطنيها في الغارة- بمحاسبة الفاعلين.
ودعا أندريس -في منشور على منصة إكس- الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن "القتل العشوائي"، وعن فرض قيود على المساعدات الإنسانية، كما طالبها بوقف استخدام الغذاء سلاحا.
وقد أفادت رويترز، بارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح وسط قطاع غزة مساء الاثنين إلى 7 قتلى بينهم 6 أجانب.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن الاحتلال اغتال الفريق الإغاثي المكون من بريطاني وبولندي وأسترالية وآخر مجهول الهوية، وأضاف أن الغارة الإسرائيلية أسفرت أيضا عن استشهاد سائقهم الفلسطيني.
من جانب آخر، أكد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي مقتل موظفة الإغاثة الأسترالية لالزاومي فرانكوم في الغارة الإسرائيلية.
وصرح ألبانيزي بأنه اتصل بالسفير الإسرائيلي ليطلب منه "محاسبة كاملة بشأن مقتل الفريق الإغاثي".
من جهتها، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات باستهداف جيش الاحتلال للعاملين بمنظمة المطبخ المركزي العالمي جنوب دير البلح.
وقالت الحركة في بيان، إن "الجريمة تؤكد أن الاحتلال لا يزال يصر على سياسة قتل المدنيين العزل وفرق الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية، في إطار مساعيه لإرهاب العاملين فيها، لمنعهم من مواصلة مهامهم الإنسانية".
وطالبت حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذا الفعل والتحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني، وفقا للبيان.
وكانت منظمة ورلد سنترال كيتشن -ومقرها الولايات المتحدة- قد نظمت بالتعاون مع جمعية "أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة) الإسبانية، شحنات من المساعدات الإنسانية إلى غزة تم إرسالها عبر سفينتين أبحرتا من قبرص في 12 و30 آذار. أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad
MENAFN02042024000209011053ID1108047466