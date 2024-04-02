قفزة جديدة على أسعار الذهب في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار الذهب في الأردن 40 قرشا اليوم الثلاثاء ، ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 45.4 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 43.4 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 40.6 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 37.1 دينارا للشراء منهم .
ووصل سعر الاونصة الان الى نحو 2257 دولارا
هذا وشهدت اسعار الذهب ارتفاعا تاريخيا خلال الفترة السابقة .
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