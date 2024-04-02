الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على متطوعي منظمة المطبخ العالمي

الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على متطوعي منظمة المطبخ العالمي
التاريخ
4/2/2024 5:08:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدان مفوض الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي الهجوم القاتل على العاملين في المجال الإنساني بغزة.
يأتي ذلك عقب إعلان منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) وقف عملياتها مؤقتا وبشكل فوري في قطاع غزة، بعد مقتل 7 من أعضاء فريقها بغارة جوية إسرائيلية.
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