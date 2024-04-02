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الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على متطوعي منظمة المطبخ العالمي

4/2/2024 5:08:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدان مفوض الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي الهجوم القاتل على العاملين في المجال الإنساني بغزة.


يأتي ذلك عقب إعلان منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) وقف عملياتها مؤقتا وبشكل فوري في قطاع غزة، بعد مقتل 7 من أعضاء فريقها بغارة جوية إسرائيلية.


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