روسيا: منفتحون على الاتصالات مع الناتو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات فيينا حول الأمن والتسلح قسطنطين غافريلوف انفتاح روسيا على أي اتصالات مع "الناتو" مبنية على الندّية، واحترام مصالح روسيا.وقال غافريلوف في حديث لوكالة "نوفوستي" بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس حلف "الناتو": "الجانب الروسي منفتح على أي اتصالات إذا كانت مبنية على المساواة وتأخذ بالمصالح الروسية في عين الاعتبار. وفي هذا المجال موقفنا مبدئي وثابت".



وأضاف: "استنادا إلى نتائج هذا العمل والوضع الحقيقي "على الأرض" سنحدد كيفية مواصلة بناء العلاقات مع جيراننا الغربيين. حتى الآن جعلت التصرفات العدوانية للحلف تجاه بلادنا مواصلة العمل معه مستحيلة".



كما أكد أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق كافة أهدافها.

RT