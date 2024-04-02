روسيا: منفتحون على الاتصالات مع الناتو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات فيينا حول الأمن والتسلح قسطنطين غافريلوف انفتاح روسيا على أي اتصالات مع "الناتو" مبنية على الندّية، واحترام مصالح روسيا.
وقال غافريلوف في حديث لوكالة "نوفوستي" بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس حلف "الناتو": "الجانب الروسي منفتح على أي اتصالات إذا كانت مبنية على المساواة وتأخذ بالمصالح الروسية في عين الاعتبار. وفي هذا المجال موقفنا مبدئي وثابت".
وأضاف: "استنادا إلى نتائج هذا العمل والوضع الحقيقي "على الأرض" سنحدد كيفية مواصلة بناء العلاقات مع جيراننا الغربيين. حتى الآن جعلت التصرفات العدوانية للحلف تجاه بلادنا مواصلة العمل معه مستحيلة".
كما أكد أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق كافة أهدافها.
RT
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