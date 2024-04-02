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اربد : بلدية الكفارات تنفذ عددا من المشاريع الخدمية الهامة

4/2/2024 5:08:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية الكفارات حسين حمزة عبيدات، إن البلدية التابعة للواء بني كنانة في محافظة اربد نفذت أخيرا العديد من المشاريع الخدمية الهامة، ولا يزال بعضا منها قيد التنفيذ حتى الآن.
وأضاف عبيدات، اليوم الثلاثاء، أن البلدية نفذت معظم المشاريع الخدمية ومنها مشاريع فتح وتعبيد الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها، وإنشاء أرصفة وأطاريف لمعظم الشوارع ومشاريع تصريف مياه الأمطار، وإعادة تأهيل وصيانة الأبنية والحدائق والمتنزهات في المناطق التابعة لها.
وعن مشروع إنارة الطريق الواصل بين بلدة حرثا وبلدة عقربا، أشار إلى أن البلدية أنهت جميع أعمال المشروع ومنها إنارة الشارع بطول 4 كم، وزراعة 125 عمود للإنارة، والذي تم تنفيذه من قبل شركة الكهرباء بنسبة 75% على حساب فلس الريف، و25% على حساب بلدية الكفارات، حيث بلغت تكلفة المشروع الإجمالية 53 ألف و580 دينارا.
وعن المشاريع القائمة حاليا بين عبيدات، أن البلدية تعكف حاليا على دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية وعدة مصانع منها، مصنع مواد إسمنتية ومصنع لتعليب عبوات زيت الزيتون، ومصنع توريد حاويات معدنية، إضافة الى إنشاء محطة محروقات وحفر بئر ارتوازي، وتركيب مظلات انتظار للركاب في معظم الأماكن الحيوية، وذلك لتنظيم حركة الحافلات وحماية الموطنين وطلاب الجامعات من حر الصيف وبرد الشتاء، ومشروع تركيب وصيانة المظلات في المقابر.
يشار إلى أن بلدية الكفارات التابعة للواء بني كنانة تضم عدة قرى منها "قرية كفرسوم، حبراص، يبلا، الرفيد، حرثا، برشتا، اليرموك وعقربا.













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