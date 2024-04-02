البنك العربي يدعم حملة مؤسسة ولي العهد افعل الخير في شهر الخير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم البنك العربي مؤخراً دعمه لحملة "افعل الخير في شهر الخير" والتي أطلقتها مؤسسة ولي العهد في شهر رمضان المبارك ضمن برنامج "حملات الاستجابة الإنسانية" التابع لها والذي يندرج تحت مسار التنمية المجتمعية المستدامة.
وتهدف الحملة إلى تقديم الدعم المادي لمئات الأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة وتحديداً في القرى النائية والأقل حظاً خلال الشهر الفضيل، بهدف مساعدتهم على توفير المواد الغذائية الأساسية وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
وشمل دعم البنك العربي للحملة هذا العام توزيع كوبونات مشتريات بقيمة 40 دينار أردني يتم إصدارها من قبل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لمجموعة من الأسر المستحقة للدعم، مما يضمن لهم حرية شراء الاحتياجات الغذائية اللازمة لهم. وتم اختيار العائلات المستحقة للاستفادة من الحملة مسبقاً وذلك بناءً على معايير أهليّة تم تحديدها بالتنسيق والتعاون مع صندوق المعونة الوطنية، حيث تم إعطاء الأولوية للمنتفعين على قوائم الانتظار والأسر التي لم تحصل على دعم.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة ضمن 6 مجالات رئيسية هي التعليم والصحة وحماية البيئة ومكافحة الفقر ودعم الأيتام وتمكين المرأة والتي تسهم بشكل مباشر في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة.
MENAFN02042024000208011052ID1108047461
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.