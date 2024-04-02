البنك العربي يدعم حملة مؤسسة ولي العهد افعل الخير في شهر الخير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم البنك العربي مؤخراً دعمه لحملة "افعل الخير في شهر الخير" والتي أطلقتها مؤسسة ولي العهد في شهر رمضان المبارك ضمن برنامج "حملات الاستجابة الإنسانية" التابع لها والذي يندرج تحت مسار التنمية المجتمعية المستدامة.



وتهدف الحملة إلى تقديم الدعم المادي لمئات الأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة وتحديداً في القرى النائية والأقل حظاً خلال الشهر الفضيل، بهدف مساعدتهم على توفير المواد الغذائية الأساسية وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على ذلك.



وشمل دعم البنك العربي للحملة هذا العام توزيع كوبونات مشتريات بقيمة 40 دينار أردني يتم إصدارها من قبل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لمجموعة من الأسر المستحقة للدعم، مما يضمن لهم حرية شراء الاحتياجات الغذائية اللازمة لهم. وتم اختيار العائلات المستحقة للاستفادة من الحملة مسبقاً وذلك بناءً على معايير أهليّة تم تحديدها بالتنسيق والتعاون مع صندوق المعونة الوطنية، حيث تم إعطاء الأولوية للمنتفعين على قوائم الانتظار والأسر التي لم تحصل على دعم.



وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة ضمن 6 مجالات رئيسية هي التعليم والصحة وحماية البيئة ومكافحة الفقر ودعم الأيتام وتمكين المرأة والتي تسهم بشكل مباشر في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة.