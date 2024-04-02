الذهب عالمياً يواصل صعوده ويقترب من تحقيق قمة قياسية جديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتحرك أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بالقرب من مستوى قياسي مرتفع سجلته في الجلسة السابقة، مع تماسك الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات أمريكية قوية أثارت شكوكا بشأن ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي سيجري ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.



وقلصت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال أولى جلسات شهر أبريل، عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة.



وعند تسوية التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.85% أو18.7 دولار عند 2257.1 دولار للأوقية، وهو عاشر مستوى قياسي للعقود الأكثر نشاطًا هذا العام، بعد أن لامست خلال الجلسة 2286.40 دولار.



وتصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.3% إلى 2258 دولار للأوقية، حيث يتحرك بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2265.49 دولار الذي سجله يوم أمس.