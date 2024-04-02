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دونيتسك: قوات كييف تفقد سيطرتها الاستراتيجية على مدينة تشاسوف يار

4/2/2024 5:08:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح مستشار رئيس جمهورية دونيتسك إيغور كيماكوفسكي بأن قوات كييف بدأت تخسر مدينة تشاسوف يار الاستراتيجية والمركز اللوجستي الهام لها، بعد وصول القوات الروسية إلى كيلو متر واحد عنها.


وقال كيماكوفسكي إنه "مع الأخذ في الاعتبار أن قواتنا صارت على بعد كيلومتر واحد من تشاسوف يار، تظهر مشاكل خطيرة للغاية بالنسبة للقوات الأوكرانية لأن هذه المدينة مركز لوجستي هام ومنطقة محصنة وعقدة للإمدادات".
وتابع: "الطرق تحت سيطرتنا، لذلك بالنسبة للقوات الأوكرانية ستفقد هذه المدينة قريبا الأهمية الاستراتيجية التي كانت لها قبل عمليات أرتيوموفسك وتشاسوف يارسك".


كما أشار كيماكوفسكي إلى أن العدو استخدم تشاسوف يار للتناوب منذ عام 2014 حيث تم جلب وحدات جديدة من مناطق أخرى في أوكرانيا إلى هناك.
وتواصل القوات الروسية تقدمها على كافة المحاور ملحقة بالقوات الأوكرانية خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.

RT

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