فندق يبيع سريرا نام عليه رونالدو في سلوفينيا .. بهذا السعر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت تقارير إعلامية، أمس الإثنين، أن فندقا في سلوفينيا قرّر بيع السرير، الذي نام عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مزاد خيري.

وحل منتخب البرتغال، قبل أيام، بالعاصمة ليوبليانا، لمواجهة نظيره السلوفيني، في مباراة دولية انتهت بخسارة رفاق "الدون" بهدفين نظيفين.



وذكر موقع سلوفيني أن ليوبليانا عانت، الأسبوع الماضي، من "الهوس الحقيقي برونالدو"، مضيفا "سعى عدد كبير من المشجعين للاقتراب من اللاعب البرتغالي والحصول على توقيعه، أو التقاط صور معه، لكن النجم غادر مبكرا بعد وقت قصير من نهاية المباراة، الأمر الذي خيب آمال الكثيرين".

وتابع: "لذلك، قرر الفندق، الذي كان يقيم فيه رونالدو وزملاؤه، تقديم هدية خاصة جدا لمعجبيه، ستكون بمثابة هدية خيرية".

ونقل المصدر عن الفندق قوله: "بما أن هذا كان حدثا خاصا وفريدا، فقد قررنا إعداد مفاجأة فريدة يمكن للمشجعين المشاركة فيها".

وأوضح: "بالتعاون مع شركة POP TV الإعلامية، سنقيم حدثا خاصا، سنعرض خلاله السرير، الذي نام عليه رونالدو في فندقنا، للبيع في مزاد خيري".

وقال المصدر إن المزاد سيقام في نهاية الشهر الحالي، وسيكون السعر المبدئي للسرير 5 آلاف يورو. ويتوقع أن يتجاوز سعر البيع عشرات آلاف اليوروهات.

وأشار إلى أن عائدات هذا المزاد سيتم التبرع بها لقضايا خيرية.









سكاي نيوز