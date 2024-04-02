بنك الأردن يوقع اتفاقية تعاون مع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع بنك الأردن مؤخراً اتفاقية تعاون مع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، وذلك في إطار دعمه للعديد من برامج وأنشطة الجمعية. ووقع الاتفاقية عن بنك الأردن المدير العام السيد صالح رجب حماد، وعن الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية القائم بأعمال المدير التنفيذي السيد خالد الكردي.



وتنطوي هذه الاتفاقية على أهمية كبيرة؛ كونها ستسهم في مساندة الجمعية في تحقيق أهدافها بالحفاظ على التراث البحري في الأردن وضمان استدامته للأجيال القادمة، فضلاً عن المشاركة في الحفاظ على الوجه السياحي والحضاري لمدينة العقبة؛ إذ أنها ستركز على رفع الوعي حول مخاطر النفايات البحرية والشاطئية، والتحفيز على الانخراط في جهود التخلص منها ومعالجتها بشكل سليم، إلى جانب التركيز على تعزيز العمل التطوعي ودمجه برياضة الغوص من أجل الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها.



وبموجب الاتفاقية، سيتولى بنك الأردن مهمة تنفيذ ورعاية حملة لتنظيف جوف وشاطئ أحد مواقع الغوص من النفايات، بالتعاون مع الجمعية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وكجزء من الاتفاقية، سيدعم البنك برنامج "Chaetodon"، وهو البرنامج الهادف للتحفيز على التعرف على أماكن تواجد سمك المشط الذي يعد من الأنواع المسجلة في خليج العقبة، والذي يعتبر من الأنواع المرتبطة بمناطق الحيود المرجانية والمؤثرة على نموها وحيويتها؛ متيحاً مع هذا الدعم الفرصة لموظفيه ليكونوا جزءاً من البرنامج ونشاطاته بعد تأهيلهم على الغوص ومنحهم شهادات معتمدة.



ويعد هذا التعاون واحداً من العديد من التعاونات والمبادرات البيئية التي يقودها بنك الأردن للمحافظة على البيئة وتطبيق أهداف التنمية المستدامة.