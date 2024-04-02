رئيس وزراء إسبانيا يعقد مؤتمرا صحفيا داخل مدرسة تابعة للأونروا في الأردن

رئيس وزراء إسبانيا يعقد مؤتمرا صحفيا داخل مدرسة تابعة للأونروا في الأردن
التاريخ
4/2/2024 5:08:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا داخل مدرسة الحسين المختلطة، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".
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