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رئيس وزراء إسبانيا يعقد مؤتمرا صحفيا داخل مدرسة تابعة للأونروا في الأردن

4/2/2024 5:08:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا داخل مدرسة الحسين المختلطة، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".














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